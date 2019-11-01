تفاصيل خطة البيت الأبيض لإنقاذ ترامب من فضيحة أوكرانيا

اعتمد البيت الأبيض خطة جديدة لإنقاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فضيحة أوكرانيا وإجبارها على التحقيق مع نجل المرشح الرئاسي جو بايدن في فضيحة فساد، من خلال إلقاء التهم على السفير الأمريكي للاتحاد الأوروبي.



وسلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على شهادة تيم موريسون، مسئول مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أمام الكونجرس بالأمس في قضية عزل ترامب.



وأفادت الصحيفة بأن موريسون حاول تبرئة ترامب والتأكيد على أن جميع الممارسات تجاه أوكرانيا قام بها السفير الأمريكي للاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند، من خلال سياسات مارقة في أوكرانيا.



وتابعت أنه كان واضح للجميع أن موريسون لا يريد شيئا سوى تبرئة ترامب، وحاول توجيه شهادة تيم تايلور الدبلوماسي الأمريكي في أوكرانيا التي أدلى بها الأسبوع الماضي وفقًا لرؤيته لإقناع لجنة الاستخبارات بأن ترامب لم يكن له دور في أزمة أوكرانيا.



وأضافت أن إلقاء التهم على شخص آخر، تكون أداة البيت الأبيض الجديدة لتبرئة ترامب واتهام سوندلاند بأنه صاحب فكرة المقايضة من البداية.