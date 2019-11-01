"ماعت" تكشف سبب غضب الشارع الأمريكي من "واشنطن بوست" بعد مقتل البغدادي

كشف تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت، عن تفاصيل تناول صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، لمقتل أبوبكر البغدادي، والذى وصفته في موقعها بالعالم الديني، وهو ما تسبب في هجوم كبير عليها عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، والإعلام الخارجي على الجريدة الأمريكية.



وأكد التقرير، أنه رغم كل الجرائم والإرهاب الذى قام به أبوبكر البغدادى، إلا أن الجريدة الأمريكية، وصفته بأنه رجل الدين، وكأنها تنعيه، وتغاضت الجريدة عن الجرائم الإرهابية التى ارتكبها ضد العالم.



ورصد التقرير، ردود الفعل التي خرجت من الأمريكان مهاجمة جريدة واشنطن بوست، بعد تغاضيها عن جرائم داعش والبغدادي، والتى وصفها البعض أن الجريدة الأمريكية تنتقد وتهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل كبير، وتتغاضى عن جرائم داعش الإرهابي.