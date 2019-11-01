"حماس" تعلن وفاة أحد نشطائها متأثرًا بإصابته فى هجوم إسرائيلى

أعلن الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الجمعة، وفاة أحد نشطائه متأثرا بإصابته في هجوم إسرائيلي على قطاع غزة قبل خمسة أعوام.



ونعت الكتائب في بيان لها الناشط 30 عامًا وهو من سكان خان يونس جنوبي قطاع غزة بعد وفاته متأثرًا بجراحه التي أصيب بها خلال عملية عسكرية شنتها إسرائيل على قطاع غزة صيف عام 2014 لمدة 51 يومًا.



وأسفرت العملية الإسرائيلية على قطاع غزة في يوليو وأغسطس عام 2014 عن مقتل أكثر من ألفين و200 فلسطيني وإصابة العشرات بجروح.