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مقاتلات التحالف العربي تستهدف تجمعات للحوثيين
الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 05:46 م
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شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية باليمن، عدة غارات جوية على مواقع ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.
وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية بأن الغارات استهدفت تجمعات للميليشيا المتمردة في وادي "الخراشب" بمديرية كتاف.
وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وتدمير آليات تابعة لها.
وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية بأن الغارات استهدفت تجمعات للميليشيا المتمردة في وادي "الخراشب" بمديرية كتاف.
وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وتدمير آليات تابعة لها.