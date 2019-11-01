تعيين 372 مدرسًا مساعدًا بمختلف كليات جامعة الأزهر

صدق الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، على تعيين 372 مدرسًا مساعدًا بمختلف الكليات على مستوى الجمهورية.



ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بعد موافقة وزارة المالية على تمويل الدرجات المالية لهم.