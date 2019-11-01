الأنبا أرسانيوس يشارك في اجتماع شباب كنيسة مار مينا الفرافرة

شارك الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الخميس، في اجتماع الشباب بكنيسة الشهيد العظيم مار مينا بالفرافرة.



وألقى نيافة الأنبا أرسانيوس عظة روحية خلال الاجتماع عن الشباب والتحديات التي تواجهه في الوقت الراهن بحياتهم الروحية.