مدير الأمن الوطنى الجزائرى يؤكد ضرورة ضمان حسن سير الانتخابات الرئاسية

أكد خليفة أونيسي، المدير العام للأمن الوطني الجزائري، ضرورة ضمان حسن سير الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل.



وقال بيان للمديرية العامة للأمن الوطني الجزائري، اليوم الجمعة : إن أونيسي حث رجال الشرطة على بذل المزيد من الجهود للتصدي لكل أشكال الجريمة، خاصة ما تعلق الأمر بتهديدات الإخلال بالنظام العام أو أي نشاط إجرامي من شأنه أن يمس بسير الاستحقاق الانتخابي المهم والمصيري.



وأشاد أونيسي، بالمستوى العالي الذي بلغته الشرطة الجزائرية، من حيث الاعتماد على العنصر البشري الكفء والتكوين العصري والوسائل والإمكانيات المتطورة، بما يخدم أمن المواطن وسلامة الممتلكات، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين مختلف المصالح العملياتية للشرطة.



وأكد ضرورة تدعيم التنسيق مع الشركاء الأمنيين في محاربة الجريمة وتقديم خدمة أمنية تستجيب لتطلعات المواطن وللمرحلة، مشيدًا بالدور الكبير للجيش من دعم وتوجيه ومساهمة وحدات الجيش الوطني الشعبى في مكافحة كل أشكال الجريمة والعمل بحزم على حماية الحدود.