قتيل و4 جرحى في انفجار لغم حوثي

انفجر لغم أرضي بسيارة إسعاف زرعته ميليشيات الحوثي بإحدى الطرقات الترابية شمال مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن.

وذكر مصدر طبي بمستشفى الدريهمي، وفقًا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم الجمعة- أنه نجم عن انفجار اللغم بسيارة الإسعاف الذي زرعته ميليشيات الحوثي، شمال المديرية، سقوط قتيل و4 جرحى.

على جانب آخر، واصلت ميليشيات الحوثي، سلسلة انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية في الحديدة، حيث شنت عمليات استهداف على الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب الحديدة.

وذكرت مصادر محلية في حيس، أن الميليشيات أطلقت نيران أسلحتها على الأحياء السكنية في المدينة بشكل عشوائي بالأسلحة المتوسطة والرشاشة.

وأشارت إلى أن الاستهداف الحوثي للأحياء السكنية سبب حالة من الخوف والرعب لدى المواطنين والسكان، لاسيما النساء والأطفال في المدينة.

