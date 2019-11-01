انطلاق فعاليات مبادرة زراعة مليون شجرة بمدارس دمياط

انطلقت أولى فعاليات مبادرة زراعة مليون شجرة في أنحاء الجمهورية بداية من محافظة دمياط، اليوم الجمعة، والتي أطلقتها الحكومة مؤخرًا، داخل مدارس المحافظة.



وأوضح السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه جرى البدء بمدرسة الشهيد عبد الغني عياد الابتدائية التابعة لإدارة فارسكور التعليمية.



وأوضح أنه من المقرر أن تنطلق حملات بمشاركة الطلاب لتشجير كامل للمجتمع الخارجي في قرية كفر العرب، بشجر مثمر واستخدام مخلفات البيئة من إطارات السيارات القديمة والزجاجات البلاستيكية وبقايا المواسير وإعادة تدويرها وزراعتها وتجميلها.



وأضاف "سويلم" أن ذلك يأتي بالتزامن مع حملة من التلاميذ لزراعة بالبلكونات والأسطح والشوارع بالمشاركة المجتمعية من المجتمع المحلي.



وحصلت مدرسة الشهيد عبد الغني عياد الابتدائية، على اعتماد الجودة في وقت سابق، وكذلك المركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة الأشغال الفنية في مركز تنمية القدرات للمبدعين في النشاط الصيفي وتدوير النفايات.



من جانبه وجه وكيل الوزارة مديري الإدارات التعليمية بالعمل على تعزيز المبادرة وتعميمها على مستوى مدارس المحافظة، والتي تساهم في تنمية وعي الطلاب بأهمية الأشجار وطرق رعايتها والحفاظ عليها لكي تظهر المحافظة بمظهر جمالي وحضاري.