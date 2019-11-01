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محافظات

فحص 6 آلاف و600 طفل في حملة السمعيات ببني سويف

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 05:30 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
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قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة صحة بنى سويف، اليوم الجمعة، إنه تم فحص 2669 طفلا من بينهم 842 طفلا أقل من 28 يوما، و1827 طفلا من عمر 28 يوما وحتى عام، ليبلغ من تم فحصهم منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن 6 آلاف و604 طفلا وذلك فى أيام مبادرة السمعيات لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وذلك ضمن سلسلة المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح "حميدة" فى تصريحات صحفية، أن المديرية أتمت استعداداتها لتلك المبادرة، وذلك بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل في منظومة عمل متكاملة لتنفيذ المبادرة الرئاسية، مضيفا أنه تابع بنفسه استلام الأجهزة الطبية التي وفرتها وزارة الصحة لتنفيذ الأعمال وتحقيق المستهدف.
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