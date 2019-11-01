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عالم

إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق في قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 05:27 م
مسيرة كفر قدوم
مسيرة كفر قدوم
ا ش ا
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أصيب عشرات الشبان الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب باختناق بالغاز المسيل للدموع، جراء قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية "شمال الضفة الغربية" المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما.

وأفادت مصادر فلسطينية، اليوم الجمعة، بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز بكثافة أثناء اقتحامهم للقرية وملاحقة الشبان، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وأشارت إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت بين جنود الاحتلال والشبان الذين أجبروهم على الخروج من منزل استحكموا فيه بهدف اعتقال الشبان الذين احتموا داخله.
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