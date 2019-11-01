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حوادث

تخريج كوادر أمنية إفريقية بأكاديمية الشرطة (فيديو)

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 05:21 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
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نظم مركز البحوث بأكاديمية الشرطة، بقيادة اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد الوزير لأكاديمية الشرطة، حفل تخريج الدورة التدريبية السادسة من الكوادر الأمنية الإفريقية، في إطار بروتوكول التعاون التدريبي بين الأكاديمية ووزارة الداخلية الإيطالية في مجال "الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق الرسمية".

وشارك في الدورة 56 متدربًا يمثلون 18 دولة إفريقية، في إطار سعى وزارة الداخلية الدائم إلى تدعيم أواصر التعاون مع الأجهزة الأمنية في الدول الإفريقية الشقيقة وتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم التدريبية مع دول القارة.

وحضر الحفل مدير مركز بحوث الشرطة، ومدير الإدارة المركزية لشرطة الهجرة والحدود الإيطالية وعدد من قيادات الأكاديمية وضباط مركز بحوث الشرطة.

ونقل مدير مركز بحوث الشرطة تحيات محمود توفيق - وزير الداخلية، خلال الكلمة التي ألقاها نيابةً عن اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية "رئيس الأكاديمية"، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على تطوير البرامج التدريبية للمتدربين من الكوادر الأمنية الإفريقية- بما يكفل تنمية تلك الكوادر بأسلوب علمي يسهم في تحقيق أمن واستقرار وشعوب القارة.

وأعرب اللواء مدير الإدارة المركزية لشرطة الهجرة والحدود الإيطالية عن عميق شكره وتقديره لوزارة الداخلية ودورها المتميز في حفظ الأمن جنبًا إلى جنب مع الجهود التي تُبذل في إعداد وتأهيل رجال الأمن بأسلوب علمي متطور تقوم به أكاديمية الشرطة، ولاسيما مركز بحوث الشرطة في تدريبه وإعداده للكوادر الأمنية الإفريقية.

كما أعرب الدارسون عن تقديرهم لجمهورية مصر العربية ووزارة الداخلية ممثلةً في "أكاديمية الشرطة" لما شاهدوه من قدرة فائقة على تزويدهم بكم من المعرفة والمهارات والخبرات الأمنية باحترافية شديدة، سيكون لها وبحق الأثر البالغ في تنمية قدراتهم في مجال العمل الأمني.

وتلقى المتدربون خلال الدورة التدريبية برنامجًا أكاديميا مواكبا لأحدث المستجدات في مجال الأمن من الناحية الفنية والنظرية، فضلًا عن البرنامج الثقافي الموازي للبرنامج التعليمي والذي تضمن زيارة عدد من الأماكن الأثرية والسياحية والتي تعرفوا خلالها على أبرز المعالم الحضارية والتاريخية للدولة المصرية. اضغط
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