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اقتصاد

بنك التنمية الإفريقى يعلن زيادة رأسماله بمقدار 115 مليار دولار

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 05:21 م
بنك التنمية الأفريقي
بنك التنمية الأفريقي
ا ش ا
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وافق محافظو البنك الإفريقي للتنمية الذين يمثلون حاملي الأسهم من 80 دولة خلال اجتماع غير عادي في أبيدجان على زيادة تاريخية قدرها 115 مليار دولار في رأسمال المؤسسة المالية الرئيسيّة بالقارة.

وذكر البنك الإفريقي للتنمية في تقرير عبر موقعه الإلكتروني، أن الزيادة في رأسمال البنك هي الأكبر في تاريخه منذ تأسيسه عام 1964، وهي بمثابة استعراض لمدى الثقة التي يوليها حملة الأسهم للبنك.

وبإقرار هذه الزيادة، يرتفع رأسمال البنك الإفريقي للتنمية لأكثر من الضعف؛ من القيمة الحالية البالغة 93 مليار دولارًا إلى 208 مليارات دولار. ومن شأن ذلك أن يعزز قيادة البنك للتمويل الإنمائي لصالح القارة الإفريقية.

وكان البنك الإفريقي للتنمية، أطلق مناقشات حول المطالبة بزيادة رأسماله قبل عامين، بهدف المساعدة على المتابعة السريعة لمدى استيعاب استراتيجيات التنمية الخمسة التي وضعها، وأهداف التنمية المستدامة، وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063.

وفِي كلمته أمام الاحتفالية الافتتاحية للاجتماع، قال رئيس جمهورية ساحل العاج الحسن وتارا: "إن تكامل أولويات القارة من خلال استراتيجيات التنمية الخمس يعد مؤشرًا على كون مجموعة البنك الأفريقي للتنمية هي الشريك الاستراتيجي للحكومات الإفريقية".

وخلال الأعوام الأربعة الأخيرة، أثمرت الاستراتيجيات الخمسة لبنك التنمية الإفريقي نتائج مبهرة على الأرض؛ شملت المساعدة على توفير الطاقة الكهربائية لـ16 مليون شخص، كما تم توفير التكنولوجيا الزراعية لسبعين مليون شخص بهدف تعزيز الأمن الغذائي. وأيضًا تم تمكين تسعة ملايين شخص من الحصول على تمويلات عبر شركات استثمارية تابعة للقطاع الخاص.

وتحسنت وسائل الانتقال لما يقرب من 55 مليون شخص، وتحسن الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي بالنسبة إلى 31 مليون شخص.

وقال رئيس البنك الإفريقي للتنمية أكينومي إديسينا "أنجزنا الكثير.. لكن ما زال الطريق طويلا، وتقع على عاتقنا مسئولية تحسين جودة الحياة للشعوب الإفريقية، هذه الزيادة في رأس المال تعكس التزامًا قويًا للغاية لجميع حاملي الأسهم لكي نشهد مشروعات ذات جودة أفضل تكون لها تأثير جوهري على معيشة الشعوب الإفريقية في المدن والقرى وعلى ملايين الشباب والنساء".

ومع الزيادة في رأس المال العام، يخطط البنك للقيام بالمزيد؛ مثل توصيل الطاقة الكهربائية أو تحسين التوصيلات الكهربائية لـ 105 ملايين شخص، وأن يستفيد نحو 244 مليون شخص من التطور في مجال الزراعة، و15 مليونًا من المشروعات الاستثمارية، وأن يستفيد 252 مليونًا من تحسين الوصول إلى وسائل الانتقال، وأن تصل المياه وخدمات الصرف الصحي إلى 128 مليون شخص.

وأشار إلى أن البنك "سيواصل دوره الرائد في تنمية البنية الأساسية، وتقوية التكامل الإقليمي للمساعدة على إدراك التطلعات نحو "منطقة التجارة الحرة الإفريقية"، ومساندة الدول الأضعف، وتأمين الإدارة المستدامة للديون، ومواجهة تغير المناخ، ودفع استثمارات القطاع الخاص".

وواصل قائلا: "سنفعل المزيد.. فهذه لحظة تاريخية.. وأشيد بحملة الأسهم لثقتهم القوية في البنك، ولتعزيزهم دعم تنمية القارة الإفريقية".
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