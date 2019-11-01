"بوح المبدعين" على مائدة المركز الدولي للكتاب.. 8 نوفمبر

ينظم المركز الدولي للكتاب، التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب، مائدة مستديرة حول كتاب "بوح المبدعين" للكاتب الصحفي أسامة الرحيمي، بمقر المركز خلف دار القضاء العالي، في تمام الساعة السادسة مساء الجمعة 8 نوفمبر.



وتتضمن المائدة دردشة حرة حول دور الثقافة الصحفية الجادة، وأهمية الحوارات كوسيط أمين بين المبدعين والقراء، ويحضر اللقاء الفنان سعيد شيمي، والفنان محمود حميدة، والدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، والأديبة الدكتورة عفاف طبالة، والفنانة التشكيلية إيفيلين عشم الله، والأدباء محمد المخزنجي وإبراهيم عبد المجيد وفتحي إمبابي، والمخرج المسرحي الكبير أحمد إسماعيل، والأديبات بهيجة حسين، ومنى الشيمي.



"بوح المبدعين" صادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 2019، يضم ثلاثين حوارًا، سيجد القارئ فيها تنوعًا حقيقيًا، ما يجعل المتلقي يرى غِنى المشهد الثقافي ويلمس دور الصحافة في إبراز أهمية الإبداع.