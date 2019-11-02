كيم كاردشيان تشعل انستجرام بجلسة تصوير غريبة

شاركت كيم كارداشيان، نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية، متابعي صفحتها الرسمية على "انستجرام" جلسة تصوير جديدة برفقة أبنائها.



وظهرت كيم كاردشيان في إطلالة غريبة بآخر جلسة تصوير خضعت لها مع أبنائها، وظهرت بلوك قديم وارتدت فستان مكشوف الأكتاف قصير، مع باروكة شعر باللون الأسود، تستوحي بها موضة الستينيات.



كما ظهرت فتياتها أيضًا بشعر مستعار بألوان فاتحة واختارت لهما البرتقالي والأحمر، أما طفلها الصغير فقد ظهر في إطلالة غريبة بشعر أسود مستعار أيضًا.



يُذكر أن كيم كارداشيان تزوجت من المنتج الموسيقي دامون توماس في عام 2000، وطلقت منه في 2004، ثم تزوجت من لاعب كرة السلة كريس همفريز في أغسطس من عام 2011 بحفل زفاف أسطوري، لكن سرعان ما تطلقت كيم منه في 31 أكتوبر 2011، بعد زواج دام 72 يومًا فقط؛ بسبب مشاكل لايمكن حلها.



وظهرت سنة 2012 مع حبيبها الجديد، وهو أيقونة الراب كانييه ويست، وأنجبت منه بنتًا يوم السبت الموافق 15 يونيو 2013، اسمها "نورث".



وفي يوم السبت الموافق 24 مايو 2014 تزوجت من كانييه ويست في حفل أسطوري في إيطاليا.



كما أنجبت كيم طفلًا آخر من كانييه ويست في 5 ديسمبر 2015 اسمته "سينت"، وأيضًا ابنة أخرى أسمتها "شيكاغو" اُنجِبت من أم بديلة.