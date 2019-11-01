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محافظات

بدء إزالة طابقين من عقار الورديان المائل بالإسكندرية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 05:01 م
جريدة الدستور
هبه عويضة
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بدأ حي غرب بالإسكندرية، منذ قليل، أعمال إزالة الطابقين السادس عشر والسابع عشر، بعقار الورديان المائل والذى أدى إلي إخلاء 3 عقارات مجاورة.

وقال اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب في الإسكندرية، إن اللجنة الهندسية التي تم تشكيلها بقرار محافظ الإسكندرية، قد وجهت بتخفيف الأحمال وإزالة الطابقين الأخيرين، مؤكدًا أن تقرير اللجنة النهائي بخصوص باقي طوابق العقار لم يصدر بعد.

وأضاف كمال، أنه تم إخلاء العقار المائل بالكامل من السكان والمنقولات، وأنه جار متابعة الموقف، حتى صدور قرارات أخرى من اللجنة الهندسية.

وكانت غرفة عمليات حى غرب الإسكندرية، تلقت بلاغً الاربعاء الماضي، بسقوط أجزاء من العقار 5 البيشبيشي مع ناصية الشيخ طموم بمنطقة الورديان، وتوجه لموقع البلاغ اللواء هشام كمال، ويرافقه اللواء حمدى الحشاش، سكرتير عام المحافظة، والقيادات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير إدارة المشروعات وفنى الإدارة الهندسية، والمشرف على المتابعة الميدانية.

وتبين من المعاينة، ميل العقار الذي تم بناؤه بدون ترخيص سنة 2012، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الخاصة بالإزالة، وتم إخلاء 3 عقارات محيطة بتلك العقار، والعقار نفسه بالقوة الجبرية.

وكلف المحافظ مديرية التضامن الإجتماعى بالإسكندرية ومديرية الشباب والرياضه بتوفير أماكن مؤقتة بمركز شباب أبو ثلاث، ومركز شباب أبوقير، وإمداد سكان تلك العقارات بكل سبل المعيشة  وذلك لحين انتهاء اللجنة الهندسية  من إعداد تقريرها.
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