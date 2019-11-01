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أيام زمان

رضا عبد العال يروى تفاصيل المسلسل الذى جسد قصة حياته

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 04:58 م
جريدة الدستور
وائل توفيق
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انتقل رضا عبد العال من نادي الزمالك إلى النادي الأهلي في صفقة لا زالت آثارها عالقة في أذهان مشجعي كرة القدم، لكن صداها آنذاك كان صادمًا، فنشبت مشاجرات بين الجماهير، وظلت المعارك مستمرة لأسابيع في أسوان رفضًا للصفقة.
يقول رضا عبد العال الذي يعمل في مجال التحليل الرياضي الآن:"بعد انتقالي للنادي الأهلي حدثت خلافات بين جماهير القطبين الأهلي والزمالك، وكذلك في أسوان كانت المعركة حامية بين العائلات واستمرت أخبارها لأسابيع على صفحات الجرائد، فوافقت على اقتراح المخرج محمد أباظة وكان عضوًا بالنادي الأهلي، لأشارك في مسلسل"وجاري البحث عن شحتة"، الذي كان يناقش العديد من القضايا في حلقات منفردة.
يكمل، شاركت في حلقة مع الفنان طلعت زكريا، وأشرف عبد الباقي، في حلقة تناقش قضية التعصب الرياضي بين الجماهير.
تدور قصة الحلقة حول اختطاف جماهير النادي الأهلي لأحد الأشخاص "أشرف عبد الباقي" ظنًا منهم أنه من يتجسس على التدريبات في النادي الأهلي وينقل خطة المباراة لنادي الزمالك، فيلتقي جماهير الأهلي"طلعت زكريا"،"مصطفى رزق" برضا عبد العال ويعرف منهم أنهم اعتدوا على هذا الشخص وأخفوه في غرفة تبديل الملابس داخل الدولاب الخاص به بعد أن أبرحوه ضربًا ظنًا منهم أنه جاسوس أرسلته جماهير نادي الزمالك، فيجبر رضا عبد العال الفنان طلعت زكريا ومصطفي رزق "جماهير النادي الأهلي"على الاعتذار لأشرف عبد الباقي"أحد الجماهير"، لكن "عبد الباقي" يزيد الطين بلة ويبلغ جماهير الزمالك التي تدخل في صدام مع جماهير الأهلي في الشارع، فتصل الشرطة وتلتقي برضا عبد العال ويقول رسالته من خلال هذا المشهد أن الرياضة أخلاق ولا تدعو للتعصب.
الرقابة حذفت مشهد ارتأت أنه قد يؤجج الوضع والخلافات مرة أخرى، يقول رضا عبد العال أن الرقابة الفنية حذفت مشهد يقول فيه أن انتقاله للنادي الأهلي ليس أزمة، حتى ولو كان في النادي الأهلي وانتقل للزمالك، ليست أزمة أيضًا، فالذي يتحكم في اللعبة هو الاحتراف مثلما يحدث في أوربا.
أكد رضا عبد العال أن تاريخ إنتاج المسلسل عام 1993، أي بعد انتقاله للنادي الأهلي بشهور وليس عام 1997 كما هو مدوّن بالصفحة الخاصة بالمسلسل على موقع "السينما.كوم".
وعن سؤالنا حول العروض الفنية الأخرى التي قُدمت للاعب الأهلي والزمالك، قال، أنه رفض عرضًا بالمشاركة في تقديم قصة حياته كفيلم سينمائي، وتأجيل الفكرة إلى وقت اعتزاله كرة القدم، فاتفقت الشركة مع الفنان شريف عبد المنعم وجسد شخصية"رضا العال" في مسلسل تلفزيوني لمدة ساعة.
أما لاعب النادي الأهلي الذي تحول لمجال التمثيل، قال في تصريح لـ"الدستور"، أن شركة صوت القاهرة عرضت عليه فكرة تقديم المسلسل ووافق عليها عام1993.
وصرح رضا عبد العال، أنه وقع عقود للمشاركة في مسلسل"عزمي وأشجان" وينتظر البدء في تصوير المشاهد الخاصه به.
وعن رأيه في فكرة دخول لاعبي كرة القدم في مجال التمثيل يقول، لا توجد مشكلة في ذلك، فالشركة المنتجة تستغل جماهيرية لاعبي كرة القدم، وللاعب يستفيد ماديًا من ذلك.
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