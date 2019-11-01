اتفاق مع الصين على تصنيع أول سيارة كهربائية بمصر

السيارة الكهربائية حيث كانت الزيارة الأولى للمعرفة ودراسة مبدئية.

كشف وزير قطاع الأعمال العام أن الوفد الصيني سيأتي للقاهرة لزيارة ميدانية من أجل إنهاء دراسة تفصيلية كاملة لمشروع صناعة السيارة الكهربائية، حيث كانت الزيارة الأولى للمعرفة ودراسة مبدئية.



وأضاف وزير قطاع الأعمال في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الوفد الصيني سيرى السوق وشركات النقل الجماعي في مصر وسيارات التاكسي الأجرة، بالإضافة إلى رؤية المصنع لمعرفة قدرة التأهيل بحيث يتم الانتهاء من الدراسة النهائية قبل نهاية العام الجاري ومن ثم البدء في تنفيذ الخطوات التالية.



وكان وزير قطاع الأعمال قد زار الصين الشهر الماضي وعقد اجتماعا مع اتحاد مصنعي السيارات في الصين، والذي يضم كبرى الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات، لبحث فرص التعاون والاطلاع على تجربتها فى صناعة السيارات الكهربائية.



تناول الاجتماع أهم مقومات الاقتصاد المصري ومزايا سوقه الكبير، من حيث الموقع والكثافة السكانية، فضلًا عن أبرز مؤشرات التحسن الاقتصادي على عدد من المتغيرات في مقدمتها معدلات النمو والتضخم والبطالة مع التأكيد على الطفرة غير المسبوقة في مجال تطوير الطرق والتي تسمح بنقلة كبيرة في سوق المركبات، فضلا عن مزايا الاستثمار، خاصة في مجال السيارات.