يوم ترفيهى لقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، يومًا ثقافيًا بمدرسة الرويعى والخازندار، وذلك ضمن نشاط قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتى.



تضمن اليوم عدة أنشطة فنية وثقافية، حيث أقيم حوار مفتوح عن "أهمية القراءة"، تحدث فيه محمود سيف الدين عن أهمية القراءة فى حياتنا واكتساب المفردات الجديدة لاستخدامها في الكتابة والتعبير عن أفكارنا، بالإضافة لعمل مجلة حائط عن "أسرار حرب أكتوبر" تناولت العديد من المعلومات عن استعداد الجيش للحرب وأهم الاحتياطات التي تم اتخاذها لعبور القناة وتدمير خط بارليف، واسترداد الأرض المحتلة نفذها مع التلاميذ فتحى محمد.



كما نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية للرسم الحر عن مفردات البيئة الزراعية وأهم عناصرها إلى جانب ورشة أشغال يدوية لعمل حلى من الخرز، وفى المساء قدمت فرقة أجيال فقرات فنية ومسرح عرائس بنقابة الصحفيين بحضور جماهيرى كبير، تضمنت الفقرات استعراض ماريونت بعرائس التنورة، إضافة إلى عرض مسرحية العرائس "نقطة مياه".