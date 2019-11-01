"ترامب" يعلق على إعلان اسم زعيم "داعش" الجديد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه يعرف جيدًا زعيم تنظيم الجديد لدى داعش.



وجاء تعليق "ترامب" عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر"، بعد إعلان التنظيم الإرهابي أمس عن تعيين أبو إبراهيم الهاشمي القرشي قائدًا له، خلفًا لأبي بكر البغدادي، الذي قتل على يد قوات أمريكية خاصة.



وأكد تنظيم داعش، الخميس، في تسجيل صوتي نشرته حسابات تابعة للتنظيم الإرهابي على تطبيق "تيلجرام" مقتل زعميه أبي بكر البغدادي، أعقاب غارة أمريكية.