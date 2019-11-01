بالأسماء.. حركة التنقلات الكاملة لقيادات البترول

أصدر وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات وتكليفات جديدة لعدد من مديري عموم ومديري عموم مساعدين العقود والمالية والمهمات بقطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالقيادات والكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات، حيث شملت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت بخروج شاغليها للتقاعد القانوني.



وشملت الحركة الأسماء التالية:



مديري العقود:

- علاء الدين عبدالمنعم محمد عفيفي – مديرًا عامًا للعقود والمناقصات بشركة شمال البحرية للبترول.

- عمرو إبراهيم محمد جميل مديرًا عامًا للعقود والمناقصات بشركة خالدة للبترول.

- محمد عبدالمنعم محمد هليل – مديرًا عامًا للعقود بشركة عش الملاحة للبترول.

- طارق صلاح سليمان الجزيري – مديرًا عامًا للعقود والمناقصات بشركة أمل للبترول.

- محمد عادل زكريا حسب موسي – مديرًا عامًا مساعدًا للعقود بشركة بتروسنان.

مديري المالية:

- المحاسب حسام الدين محمد عباس السيسي – مديرًا عامًا للشئون المالية وعضوًا بمجلس الإدارة بشركة بتروسلام.

- المحاسب أمجد عبدالله أحمد على – مديرًا عامًا للمدفوعات بالشئون المالية بشركة

الوسطانى للبترول .

- المحاسب خالد أمين صالح مديرًا عامًا للمراجعة الداخلية بشركة بتروشهد.

مديري المهمات:

- ياسر جمال محمد علي – مديرًا عامًا للمهمات بشركة قارون للبترول.

- ماجد ماهر إسحاق مرزوق – مديرًا عامًا للمهمات بشركة بتروجلف مصر.

- كامل محمد كامل حسين – مديرًا عامًا للمهمات بشركة بتروشهد.

- دينا عادل محمد محمد الحموي مديرا عاما للمهمات بشركة الوسطانى للبترول.

- هشام محمد عبدالعزيز الطوخي – مديرا عاما للمهمات بشركة جمسة للبترول.

- عادل فتحى صالح دربالة – مديرًا عامًا للمهمات بشركة برج العرب للبترول.

- ياسر شوقي محمد موسى – مدير عامأ مساعدا للمهمات بشركة بتروستان.

