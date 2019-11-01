نصرالله يكشف عن دور واشنطن في تأزم الوضع اللبناني

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن هناك دورًا للولايات المتحدة الأمريكية فى لبنان، يمنعهم من الخروج من مشاكلهم والمأزق الحالى.



وأضاف نصرالله فى كلمة له اليوم، أن للأمريكان دورًا تأزيميًا في الوضع اللبناني الحالي، متابعًا أنها ليست اتهامات سياسية أو إعلامية.



وأوضح نصرالله أن الدور الأمريكى في منع لبنان من الخروج وسد آفاق الحلول التي يمكن أن تحل أزمتهم، هو من أجل أزمة سياسية بحتة لفرض شروطهم فى المستقبل.



وأكد نصرالله أنه إذا مارس اللبنانيون سيادتهم الحقيقية، وتعاملوا بما تقتضيه مصالح البلاد، وليس الإملاءات الخارجية الأمريكية والغربية، وخاصة أن لدينا من العقول والتجارب والخبرات والقدرات والإمكانيات الحيوية، ما يساعدهم من الخروج المأزق المالي والاقتصادي الحالي.