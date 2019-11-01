5 أسباب دفعت "النقد الدولى" للإشادة بالاقتصاد المصرى

أكد صندوق النقد الدولي في تقريره، أن الاقتصاد المصري يحقق وتيرة نمو أسرع، وأصبح من أعلى المعدلات على مستوى المنطقة، وظهر ذلك في خفض العجز بالحساب الجاري والمالية العامة، وازدادت الاحتياطيات الدولية، وتراجعت معدلات الدين العام والتضخم والبطالة.



وتستعرض "الدستور" أبرز الأسباب وراء الإشادة الدولية" بالاقتصاد الوطنى:



- تواصل الاستثمارات العامة ارتفاعها، مع تنفيذ مشروعات، خاصة في البنية الأساسية.



- نمو الصادرات تدريجيًا والانتعاش في عائدات السياحة وقناة السويس، وزيادة صادرات النفط، ارتفاع النمو الاقتصادي المصرى من 4.2% إلى 5.6%.



- بذلت الحكومة جهودًا كبيرة لتحقيق الشمول المالي، تم وضع السياسات التنفيذية والبرامج الاجتماعية لتحقيق المفهوم الواسع لشبكة الأمان الاجتماعى.



- القطاع الخاص أصبح هو المحرك الرئيسي للاستثمار في عام 2017- 2018، لأول مرة منذ 10 سنوات، ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 6% بحلول السنة المالية 2021.



- رفعت وكالات التصنيف الائتماني توقعاتها للاقتصاد المصري، بجانب نجاح الحكومة فى تخفيف العبء المالي على الأسر الفقيرة.