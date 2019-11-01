نصر الله: الحكومة الجديدة يجب أن تستهدف استعادة الثقة

طالب الأمين العام لحزب الله اللبنانى الحكومة الجديدة بأن يكون هدفها الأول وعنوانها الرئيسى استعادة الثقة مع الشعب اللبنانى.



وأضاف نصر الله، خلال كلمته اليوم، أن الحكومة الجديدة يجب أن تلتزم بالجدية والعمل الدءوب، وإعطاء الأولوية للعمل الحكومى ومصلحة الوطن.



وأكد نصر الله أن من أهم عوامل استعادة الثقة مرة أخرى مع الشارع اللبناني هو الوضوح والشفافية والصدق، مشددا على أن هذا مفقود فى عمل كل حكومات لبنان.



وتابع نصر الله: الحكومة الجديدة ومن أول الطريق إذا ما كان عندها شفافية وصدق ووضوح، لن تصل إلى الهدف الحقيقى، حتى ولو كان اسمها حكومة إنقاذ.