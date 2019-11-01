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عالم

نصر الله: المتظاهرون نحو 300 ألف شخص وليسوا بالملايين

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 04:11 م
حسن نصر الله
حسن نصر الله
مروة عنبر
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أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، أن أرقام الحشود في التظاهرات ليست بالملايين كما ادعى البعض بل عبارة عن 200 إلى 300 ألف.

وأضاف نصر الله خلال كلمة له اليوم، أنه عندما قال للمتظاهرين إن مطالبهم محقة ويجب أن يحذروا من تمويل المظاهرات، قالت وسائل إعلام إنه يقول إن السفارات تمول المتظاهرين، متابعًا" أنا لم أقل هذا أبدًا".

وأكد نصر الله أن هناك الكثير من القوى السياسية بذلت جهودًا كبيرة لمنع الفوضى والصدام، ومن بينهم حزب الله اللبنانى.

وشدد نصر الله على أن لبنان أمام ظاهرة إيجابية يجب البناء عليها أما دفع الأمور باتجاه حراك لأغراض طائفية هو أمر ليس من مصلحة البلد.
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