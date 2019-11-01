نصر الله: حزبنا ليس العنصر الأقوى في الحكومة ولا يأخذ قرارًا

أوضح الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، أن البعض في لبنان والخارج خلال السنوات الماضية كان يصر على تسمية الحكومات المتتالية بأنها حكومات حزب الله وهي ليست كذلك.



وأكد نصر الله، خلال كلمة له اليوم، أن حزب الله ليس العنصر الأقوى في الحكومات السابقة وليس له تأثير في الحكومات ولا حتى الحكومة الحالية، حزب الله بنهاية المطاف عنده حدود.



وشدد نصر الله على أن كل الحكومات، بما فيها الحكومة الحالية، كانت تأخد قرارات لم يوافق حزب الله عليها، ولم تكن هناك حكومة اسمها حكومة حزب الله خلال السنوات الماضية في تاريخ لبنان.



وأشار نصر الله إلى أن البعض يتهم الحكومات بأنها تابعة لحزب الله إذا حدث فشل أو سرقة أو نهب للموارد، ولكن دون ذلك لا يذكر حزب الله.