إطلاق "صحة المرأة" فى القاهرة.. غدًا

أعلن المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، عن انطلاق المرحلة التانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم "صحة المرأة"، للكشف المبكر عن سرطان الثدى والأمراض غير السارية، غدًا السبت، فى محافظة القاهرة، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق المبادرة فى باقى محافظات المرحلة الثانية تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.



وأضاف لـ"الدستور" أن المرحلة الثانية من المبادرة تشمل 11 محافظة تضم: "شمال سيناء – البحر الأحمر – القاهرة – الإسماعيلية – السويس – كفر الشيخ – المنوفية – بنى سويف – سوهاج – الأقصر – أسوان"، مؤكدًا أنه كل المحافظات على أتم الاستعداد لاستقبال المبادرة، من حيث الكواشف والأجهزة الطبية اللازمة للفحص، وتدريب كل الأطقم الطبية المشاركة في المبادرة، على إجراءات الفحص واكتشاف سرطان الثدى والأمراض غير السارية لدى السيدات.

