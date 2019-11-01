التحقيق فى حريق مركب سياحى بمرسى علم

بدأت نيابة القصير جنوب البحر الأحمر تحقيقاتها بإشراف المحامي العام المستشار نبيل أبوزينة، في حادث احتراق اللنش السياحي "سوزانة" بمياه مرسى علم أثناء رحلة سفاري غطس صباح اليوم، ما أسفر عن مصرع سائحة أمريكية ونجاة 30 من بينهم 18 سائحًا أجنبيًا، و12 مصريًا من طاقم المركب.



كانت قد وردت إخطارات للأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، فى الساعات الأولى من أمس الجمعة، تفيد اندلاع حريق بلنش سياحى بالكيلو 45 شمال شواطئ مرسى علم.



وعقب انتقال الأجهزة المختصة من حماية مدنية وإسعاف والأجهزة الأمنية، تبين أن الحادث أسفر عن مصرع سائحة أمريكية، بينما تمكن طاقمه المصرى المكون من 12 مصريًا من إنقاذ 18 سائحًا آخرين من جنسيات مختلفة كانوا على متن اللنش وإنقاذ أنفسهم.