"مياه أسيوط" تتعاون مع الجمعيات الأهلية لخدمة الأسر الفقيرة

وقعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد بروتوكول تعاون مع جمعية المحافظة على القرآن الكريم بقرية جحدم في مركز منفلوط لخدمة الأسر الفقيرة.



وصرح الشيخ آف سلطان أحمد، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط يهدف إلى خدمة المجتمع المدني في قرية جحدم وقرى محافظة أسيوط، وذلك لتوصيل المياه للمنازل المحروم والأسر الأكثر احتياجًا.



وأضاف الشيخ آف سلطان أنه سوف يتم تنفيذ عدد من حملات التوعية والإرشادية عن المياه والصرف الصحي داخل نطاق الجمعية الجغرافي التنموي والمساهمة في تنمية الإنسان وتحسين أحواله المعيشية.



وأشار الشيخ آف إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة جمعية المحافظة على القرآن الكريم وتنمية المجتمع بجحدم للتشبيك مع الهيئات والمؤسسات الحكومية لخدمة الأسر الأكثر احتياجا والفقراء والأرامل والمطلقات ومحدودي الدخل.



وأضاف المهندس محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن الشركة هي الجهة المعنية بأعمال تنفيذ وتوصيل المياه للمنازل والإحلال والتجديد للمرافق وتختص بأعمال التشغيل والصيانة لجميع المرافق لمياه الشرب والصرف الصحي وإعداد حملات التوعية عن ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها.



وأكد صلاح أن الجمعية هي الطرف الثاني في إطار ممارستها للدور التنموي في المجتمع وخاصة بالقرى الأشد فقرًا واحتياجات وتفعيلًا منها لدور المجتمع المدني في المساهمة في خدمة المواطنين الأكثر استحقاقات واحتياجات وتطبيقها لمبدأ الشراكة والتعاون بين كل الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وكل الشركاء الآخرين، من أجل تنمية المجتمع عن طريق العمل الجماعي المشترك بين الشركة والجمعية في سبيل تنمية الإنسان المصري وتحسين أحواله المعيشية بما يتماشى مع مبادئ الدستور المصري والاتفاقيات الدولية وطبقًا للنظام الأساسي للجمعية وتعديلاته واللائحة الداخلية الخاصة بها.