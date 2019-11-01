أردوغان يجبر نائبًا برلمانيًا على الاستقالة من حزبه (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو يرصد إجبار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، نائبًا برلمانيًا على الاستقالة من حزب العدالة والتنمية، لانتقاده سياسة الحزب.



وأشار الفيديو، إلى أن النائب مصطفى أوغلو اتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم بانتهاك حقوق الإنسان، وإلحاق الضرر بالمؤسسات الديمقراطية.



ويشهد الحزب التركى منذ فترة سلسلة استقالات، كانت أبرزها استقالة رئيس الوزراء الأسبق، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، ما آثار احتمال حدوث انشقاقات في البرلمان.