نصرالله: الوعى والصبر جنبا اللبنانيين الوقوع فى حرب داخلية

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، أنه بفعل الوعي والصبر والانضباط تجنب اللبنانيون الوقوع فيما كان يخطط له البعض من الفوضى ووقوع حرب داخلية.



وأضاف نصرالله خلال الاحتفال التأبيني للسيد جعفر مرتضى، أن بعض من كان يشتم خلال الاحتجاجات كان يريد استدعاء الشارع الآخر من أجل الاقتتال الداخلي.



وقال نصرالله: عندما قلت للمتظاهرين إن مطالبكم محقة ويجب أن تحذروا من أن يركب موجتكم أحد، ومن حقكم أن تبحثوا عن أموال الممول إذا ما كان هناك من يمولكم، أتى بعض المراسلين الصحفيين ليقول للناس بعد دقائق معدودة إن السيد قال عنكم عملاء سفارات وأنا لم أقل هذا الكلام".