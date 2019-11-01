نصر الله يتهم الحراك بأنه ممول من جهات أجنبية

اتهم الأمين العام لحزب الله اللبنانى حسن نصرالله المظاهرات التي تجوب الشوارع اللبنانية بأنه يتم تمويلها من جهات أجنبية خارجية.



واتهم نصر الله خلال كلمة له اليوم، البعض بأنهم كانوا يريدون الفوضى.



وكان الأمين العام تحدث عن المظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي تشهدها كافة المناطق اللبنانية في اليوم الثالث من اندلاعها، ودعا الجميع إلى تحمل مسئولية ما حصل في الداخل اللبناني، مطالبا الحكومة بأخذ العبرة مما حدث والعمل بمنهجية جديدة.