الإحصاء: تضاعف واردات مصر من اللحوم والأعلاف السودانية خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع واردات مصر من اللحوم الحية السودانية لـ64.2 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل 21.1 مليون دولار خلال العام السابق عليه، تمثل 30.9% من جملة واردات مصر من السودان.



وأضاف الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور": أن الواردات من لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل من السودان تضاعفت إلى 31.6 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل 5.2 مليون دولار خلال عام 2017، وهي تمثل 15.2% من جملة الواردات، أيضًا سجلت الواردات من حبوب وأثمار وعلف ارتفاعًا من 34.7 مليون دولار لـ 63.3 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.



يشار إلى أن جملة الواردات المصرية من دولة السودان قد ارتفعت إلي حدود 207.5 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل 103.8 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 103.7 مليون دولار خلال عام.











