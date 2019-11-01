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محافظات

غدًا.. انطلاق مؤتمر "الجديد فى جراحة الأوعية الدموية" بأسوان

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 03:46 م
جراحة الأوعية الدموية
جراحة الأوعية الدموية
أسوان- إسراء توفيق
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ينظم مستشفى أسوان الجامعي، تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس الجامعة، والدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب، غدًا السبت، مؤتمرًا طبيًا تحت عنوان 'الجديد في جراحة الأوعية الدموية'، وتستمر فعالياته حتى يوم الأحد المقبل.

ويشارك في فعاليات المؤتمر الخبير الإيطالي البروفيسور سيزار سالوزو، والعديد من الأطباء المتخصصين من الجامعات المصرية والجامعات الأجنبية، والذي سيتم افتتاح فعالياته في تمام الساعة التاسعة، غدًا بمقر المستشفى الجامعي.

يأتي ذلك في إطار حرص جامعة أسوان، برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد، على تنظيم هذه المؤتمرات، التي تسهم بدورها في زيادة خبرات الكوادر الطبية، وتنمية قدراتهم، لتحسين مستوياتهم وتقديم الخدمات الطبية المتميزة للمرضى.
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