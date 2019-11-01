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تفاصيل قرار التسعير التلقائيى للمواد البترولية (فيديو)
الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 03:44 م
ياسمين عباسطباعة
كشف الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية، عن صدور قرار وزاري بالتسعير التلقائي بالنسبة للمواد البترولية السائلة، سواء بالصعود أو الهبوط، مشيرًا إلى أن صعود أو هبوط سعر المواد البترولية يتوقف على 3 متغيرات رئيسية.
وأوضح "عرفات"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن أول متغير هو سعر السلعة عالميًا، ثم سعر الصرف بالنسبة للعملة، والمصروفات المباشرة وغير المباشرة داخل البلد، مشيرًا إلى أن هذا التسعير التلقائي أسهم في خفض سعر لتر البنزين 25 قرشًا.
ونوه "عرفات"، إلى أنه لم يحدث تعديل بالنسبة للسولار، لأنه لم يختلف فيه المتغيرات، مؤكدًا أن هذا القرار هو في مصلحة المواطنين والحكومة، مشيرًا إلي أن هذا يبني ثقة بين الشعب والحكومة، وتقليل الفجوة بين أسعار البنزين في العالم. اضغط
وأوضح "عرفات"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن أول متغير هو سعر السلعة عالميًا، ثم سعر الصرف بالنسبة للعملة، والمصروفات المباشرة وغير المباشرة داخل البلد، مشيرًا إلى أن هذا التسعير التلقائي أسهم في خفض سعر لتر البنزين 25 قرشًا.
ونوه "عرفات"، إلى أنه لم يحدث تعديل بالنسبة للسولار، لأنه لم يختلف فيه المتغيرات، مؤكدًا أن هذا القرار هو في مصلحة المواطنين والحكومة، مشيرًا إلي أن هذا يبني ثقة بين الشعب والحكومة، وتقليل الفجوة بين أسعار البنزين في العالم. اضغط