كفر الشيخ توجه برفع كفاءة منطقة المعهد الدينى بالقنطرة‏

وجه محافظ كفر الشيخ، برفع كفاءة منطقة المعهد الديني بالقنطرة البيضاء، والشوارع المُؤدية إليه، وصيانة وترميم شوارع محيط المعهد، التي تضررت من آثار مياه الأمطار.



ومن جانبه، قاد اللواء شعبان محمد مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، حملة نظافة مُوسعة، شملت سيارات كسح للمياه، وعدد 2 لودر، بجانب سيارات تحميل القمامة والمخلفات، حيث تم رفع جميع المياه من داخل المعهد وخارجه، والشوارع المحيطة به، وتم تمهيد تلك الشوارع من جديد، تيسيرًا على الطلبة والطالبات، وكذلك المواطنين.



شارك في حملة النظافة المُوسعة، سامي خليفة، نائب رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ لشئون النظافة والتجميل، ووائل فرج، نائب رئيس المركز والمدينة لشئون حي شرق كفر الشيخ، وفريق العمل بجهاز النظافة والتجميل ومعدات الحملة الميكانيكية بحي شرق كفر الشيخ.