محمد القصبي يكتب: ﻻتسخروا مني.. من أدب الإستروجين !

.....

الكاتبة الصحفية والروائية زينب عفيفي أبدت ما يبديه الكثير.. تحفظها على مسألة تشطير الأدب إلى نسوي وذكوري.. ومن منظور زينب عفيفي وهؤلاء.. ثمة أدب إنساني.. سواء كتبته إمرأة أو كتبه الرجل.. وقد رد الناقد شوقي عبد الحميد على ذلك مسهباً في عرض الحجج التي تؤكد أن ثمة فروقات لايمكن تجاهلها بين ماتكتبه المرأة ومايكتبه الرجل..

"بعض قائدات نسوية مابعد الحداثة يعتقدن أن المرأة تستطيع إشباع احتياجاتها الجنسية دون الحاجة إلى الرجل..عبر السحاق" .. لكن ثمة ما أراه عدم توفيق من جانب د.زينب العسال في طرحها.. وقد أكون أنا غير الموفق "حيث نوهت إلى أن معظم من تزعمن الحركات النسوية يبندن دينيا في خانة " اليهودية".. وبدا من حديثها تلميحاً أن الأمر ينطوي على مؤامرة للوقيعة بين الرجال والنساء.. خطوة لخلخلة النظام العالمي بما يصب في صالح اليهود !!فإن كان هذا مقصدها.. فقد جانبها الصواب.. فليس ثمة أبناء دين يتآمرون على أبناء دين آخر في الغالب.. لكن الكارثة التي حلت بأبائنا وأجدادنا وتحل بنا الآن أن بعضاً من أصحاب المصالح.. سياسيين ومشايخ وقساوسة وأحبار يتوارون في عباءة الدين ليشعلوا الصراعات.. ليس نصرة للدين.. بل لتحقيق مصالحهم.. والدين.. أي دين.. منهم براء..!!وفيما يتعلق باليهود تحديداً.. فمنهم من يناضلون بشراسة ضد الصهيونية العالمية وطفحه.. إسرائيل.وما أكثر النماذج في هذا الشأن.. المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي الذي يقود وببسالة يندر وجودها حتى بين المثقفين العرب حرباً بلا هوادة دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني.. فإن لم تخني الذاكرة أتذكر انه صرح مرة أن أمريكا وإسرائيل الأخطر على السلام العالمي..والفيلسوفة اليهودية الألمانية جوديت بتلر التي لاتكف عن معارضة إسرائيل وتقود المظاهرات ضدها..والبروفيسور إيلان بابه الذي كشف في كتابه "خارج الإطار" عن حملات التطهير العرقي الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني .. والتي قامت بها العصابات الصهيونية خلال حرب 1948..وقد تلقى تهديدات بالقتل فغادر إسرائيل إلى اسكتلندا.والحاخام مير هيرش رئيس حركة أناطوري كارتا الذي ألححتُ في مقال لي بصحيفة الأخبار المسائي على ضرورة مشاركته هو أو غيره من المفكرين والأحبار اليهود في مؤتمر نصرة القدس الذي نظمه الأزهر في يناير 2018.. وكان المخطط أن تقتصر المشاركة على مفكري وعلماء مسلمين ومسيحيين.. إلا أن مشيخة الأزهراستجابت لندائي.. ودعت الحاخام للمشاركة.. وكانت لمشاركته صدى كبيرا داخل إسرائيل نفسها الذي هاجمها الحاخام بشراسة خلال المؤتمر..ليس لسياساتها التعسفية ضد الفلسطينيين فقط .. بل والأهم لوجودها أصلاً الذي أكد أنه حدث ضد الديانة اليهودية.وإني أرى مايرى شوقي عبد الحميد.. نعم.. تحت مظلة الانسانية نكتب.. لكن ثمة فروقاً ملحوظة.. إن اختلفت الجغرافيا.. وإن اختلف الزمن.. وإن اختلف المناخ السياسي.. والمؤكد إن اختلف النوع.. ذكر وأنثى.. يقيناً تلك الاختلافات تنعكس على انبثاقات أقلام من يكتبون.. لذا من المنطقي أن ينبت مصطلح الأدب النسوي مع كتابات فرجينيا وولف وفرانسوا ساجان وسيمون دي بوفوار.إلا أنني كمتلقٍ.. أرى – وقد أكون مخطئاً- أنه من غير الصائب زنزنة الأدب النسوي في سطور تكتبها المرأة حول همومها العاطفية وأرق النصف الأسفل.بل حين تغمس كاتبة قلمها في نهر هرمون الاستروجين وتكتب سواء في السياسة أو الحرب أو الاقتصاد..في كل شيء..فهو أدب نسوي.. هرمون الاستروجين يمنح المرأة حالة من التفرد.. بل التميز تبدو جلية في كل سلوكياتها اليومية.. وتفوح تلك الرائحة الهرمونية بقوة حين تكتب.. حتى لو كان عن الإرهابي أبو بكر البغداي.. فلو كتبت زينب عفيفي رواية عن داعش.. وكتب جارها على المنصة محمد قطب رواية عن ذات الموضوع.. بنفس تسلسل الأحداث.. بنفس الشخصيات.. فلن تتشابه الروايتان.. الفروق النوعية بين المرأة والرجل ستنعكس.. ليس فقط على اللغة.. بل وعلى معمارية الرواية.. وهذا ما ألحظه حين أشارك في لجان التحكيم بأي مسابقة أدبية.. إن طُمِست أسماء المؤلفين والمؤلفات.. نستطيع أن نحدد نوع من كتب.. ذكراً كان أو أنثى.. أنه أدب الاستروجين..!مصطلح ألح عليه في مقالاتي.. في الندوات.. حتى في روايتي ما لم تقله النساء.. وللأسف.. كلما تفوهت به- مصطلح أدب الأستروجين هذا - أقابل بالسخرية!ولدى زينب عفيفي التي لا تبدي حماساً لـ "تشطير" الأدب إلى ذكوري ونسوي برهاناً على النقيض مما تقول.. مجموعتها القصصية "خمس دقائق" والتي شرفت بقراءتها والكتابة عنها في الحوار المتمدن.. وصحيفة الوطن العمانية.طفلة في الثلاثينيات أو الأربعينيات أو الخمسينيات تكتب عن عالمها.. أشيائها الخاصة الصغيرة.. هذا العالم الصغير.. جذبني برحابته.. بعبقه اللانهائي من البراءة.. النقاء..في تلك المجموعة جسدت زينب عفيفي ما قاله طاغور: أشياء المرأة الصغرى هي أشياؤها الكبرى.!تلك الأمور التي يراها الرجل حين يطل عليها من برج ذكورته العالي.. المتعالي.. "توافه".. هي حياة المرأة.. المرأة جينياً لا تنشطر عن طفولتها.. الطفلة تظل بحيويتها في داخلها حتى الممات.. هذا حال كل النساء.. حتى مارجريت تاتشر التي نعتوها لقوتها بالمرأة الحديدية.. إن توارت الطفلة بداخلها لحظة مثلاً حين اتخذت قرار الحرب ضد الأرجنتين لاستعادة جزر فوكلاند.. إلا إنها في لحظات أخرى.. هي الطفلة مارجريت.. ولو شاءت وكتبت أدباً عن الطفولة لكتبته بروح الطفلة التي بداخلها.. وهذا ما فعلته زينب عفيفي في مجموعتها " خمس دقائق ".. فاضت سطورها بعفوية من أنهار الطفولة التي تترقرق بداخلها.. بداخل كل امرأة سوية.. وهذا هو التشكيل السحري للمرأة بفضل هرمون الاستروجين.. لذا حين تكتب عن طفولتها حتى لو كانت في الثمانين.. فهي تكتب عن الآني النضر.. وليس فقط عن ماض تلاشى.. فماذا لو كتب الرجل عن الطفولة؟.. سيطل على زمن مضى.. فإن أجاد الكتابة عنه فبفضل حرفيته.. امتلاكه لأدواته الأدبية جيداً.. وما لا يقل أهمية متعة النوستالجيا.. التلذذ بالتذكر.. والتي تمنحه حميمية وبالتالي صدقاً في الكتابة.. لكنه قد لا يصل إلى عفوية المرأة حين تكتب.فماذا إن وصل وأجاد؟لاتفسير في هذه الحالة سوى أنه يغمس قلمه في نبع هرمون الاستروجين بداخله ليكتب!وهذا ما ألح عليه الكاتب البرازيلي الشهير باولو كويلو في حوار مع شبكة سي إن إن.. حين قال : "أنا امرأة ... يبدو مظهري كمظهر الرجال.. لكنني امرأة.. بمعنى أنني أعمل دائماً على توطيد الاتصال بطاقتي الأنثوية.. علينا أن نوازن بين الناحيتين.. فنحن بحاجة للنظام بقدر حاجتنا للعطف والحدس.. وفي رواياتي أحاول دائماً التركيز على الجانب الأنثوي.. كي يمكن تقبله".