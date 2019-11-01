مختل عقليًا يهدد المصلين بقنبلة أثناء خطبة الجمعة (صورة)

تداول رواد موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو لشخص يصرخ (معي قنبلة.. وراح افجرها)، مما أدى إلى فرار المصليين من مسجد سعود الراشد بمنطقة العديلية بالكويت أثناء خطبة الجمعة.



وألقت رجال الأمن القبض على مواطن ادعى أنه يحمل قنبلة داخل المسجد، وتبين أنه مختل عقليا، وقد تم إحالة الشخص إلى جهات الاختصاص.



كما فتحت وزارة الإعلام تحقيقا مع طاقم فريق التصوير والبث التلفزيوني بشأن تصوير المقطع الذي تم بثه على الهواء مباشرة.