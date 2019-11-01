"المالية" تعلن عن وظائف حكومية شاغرة

أعلنت وزارة المالية عبر نشرة الوظائف الحكومية عن حاجتها لشغل عدد 157 من الوظائف القيادية بالمستوي الوظيفي (مدير عام) ببعض قطاعات ديوان عام الوزارة، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، ويشترط قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي (الأولى – أ ) وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة وبالنسبة لغيرهم قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.



ويستمر تلقي طلبات شغل الوظائف المعلن عنها حتى يوم 28112019، وتم التقدم بالطلبات بمقر الأمانة الفنية للجان القيادية بالإدارة المركزية لشئون العاملين بقطاع الأمانة العامة بوزارة المالية الكائن مقرها " 70 شارع نوبار - بميدان لاظوغلي – القاهرة"، مرفقًا المستندات الآتية:



1 – بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة وبالنسبة لغيرهم شهادات خبرة تتضمن البيانات عالية معتمدة ومختومة

2 – المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة

3- مقترحًا وافيًا لتطوير الوظيفة (على أن يرفق نسخة من المقترح فقط على CD).



على أن تكون المستندات المقدمة مكونة من عدد (7) ملفات (أصل + 6 صور) مدون على كل ملف " اسم المتقدم جهة العمل الوظيفة المراد التقدم عليها رقم التليفون " وأن يرفق بها ( عدد 7 صور شخصية ) حديثة مقاس 4×6، و( عدد 7 صور من بطاقة الرقم القومي )، وسيتم الاطلاع على أصل المستندات المقدمة فقط بالنسبة للسادة المتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.