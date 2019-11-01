تعرف على "نتاليا".. الفائزة بأول مصارعة نسائية بالسعودية

مصارعة كندية ثلاثينية، تعمل لدى اتحاد المصارعة للمحترفين، ابنة المصارع جيمي نيدهارت، زوجة المصارع السابق تايسون كيد.



"ناتاليا نيدهارت"، ٣٧ عاما، فازت، أمس على الأمريكية لايسي إيفانز على ملعب الملك فهد الدولي، في أول مباراة للمصارعة النسائية بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض 2019.



صنفت "نيدهارت" في 2011 بالمرتبة الرابعة كأفضل 50 مصارعة، وحصلت على أفضل مصارعة عام 2005 في اتحاد NWA، فازت ببطولة الديفاز، بطولة سيدات سماك داون، أول مصارعة في WWE تحطم الطاولة لتفوز بنزال طاولات، وفازت بنازلين طاولات خلال مسيرتها، وتعد المصارعة الوحيدة في WWE التي تحصل بمفردها على بطولة في مباراة غير عادلة.



تنتمي "نيدهارت" لعائلة هارت التي لها تاريخ عريق بالمصارعة، ابنة المصارع "جيم نيدهارت"، وحفيدة ستو هارت، ولدت في كالغاري البرتا سنة 1982، لديها أخ واخت، وفي 2013 تزوجت من ابن عمه المصارع تايسون كيد التي كانت لها علاقه معه منذ الصغر.

