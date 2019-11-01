إزالة 13 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية فى بنى سويف (صور)

تابع محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، سير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.



وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بمواجهة كل أشكال التعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات مكبرة لإزالة كل التعديات على الأراضي الزراعية مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.



وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا برئاسة ناصر سيف 13 حالة تعد فى المهد على أرض زراعية بمجلس قروي الشنطور على مساحة تزيد على 13 قيراطًا، وذلك بمشاركة وحدة التدخل السريع بالوحدة المحلية ومسئولي الزراعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.



وشدد محافظ بنى سويف على أهمية استمرارية حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بجميع مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والأجهزة الرقابية ببني سويف للحفاظ على الرقعة الزراعية، التي هي حق الأجيال القادمة، موجها بضرورة عدم تكرار هذه التعديات في تلك المناطق، واتخاذ كل الإجراءات ضد المخالفين والمتعدين على الرقعة الزراعية.