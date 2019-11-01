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فن

"الثقافة" تكرم 12 شخصية فى افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 03:26 م
جريدة الدستور
حسن أمين
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تفتتح وزير الثقافة والدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا، فعاليات الدورة 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بحضور الفنانة جيهان مرسى، مدير المهرجان والمؤتمر، وذلك في الثامنة مساء اليوم الجمعة الأول من نوفمبر على المسرح الكبير والتي تتواصل لمدة 12 يومًا متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (الكبير، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، بأوبرا الإسكندرية ودمنهور، وتضم 37 حفلًا غنائيًا وموسيقيًا بمشاركة 92 فنانًا من 7 دول عربية هى مصر، لبنان، العراق، الأردن، المغرب، سوريا، سلطنة عمان.

تبدأ المظاهر الاحتفالية في ساحة الأوبرا، حيث يقدم طلاب فصول مركز تنمية المواهب عروضًا على مسارح خارجية أعدت خصيصًا لهذه المناسبة، ثم يتم افتتاح معرضين لفنون الخط العربي، الأول للفنان المكرم حمدى زايد بقاعة صلاح طاهر، والثانى بعنوان عاشقات الخط العربي، ويضم 60 عملًا لفنانات هذا المجال بقاعة زياد بكير، بعدها ينتقل الحضور إلى بهو المسرح الكبير لتفقد معرض بعنوان من أغانى الأفلام يضم مجموعة من الصور الفوتوغرافية لكبار نجوم الغناء الذين أثروا السينما المصرية بأعمال خالدة.

ومن داخل المسرح الكبير تعلن وزير الثقافة انطلاق الفعاليات وتكرم 12 شخصية أسهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى، بتسليمهم أوسكار المهرجان وشهادات التقدير هم: المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحريني وحيد الخان، المطربة ريهام عبدالحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقي كريم عودة (كريم العراقى )، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهنى، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربى، والباحثة سلوى الشوان، وفنان الخط العربي حمدى زايد، ويسبق ذلك كلمات لكل من رئيس الأوبرا والمهرجان ومدير المهرجان والمؤتمر.

ثم يقام الحفل الفني الذي يحييه النجم الكبير محمد منير حيث يتغنى بنخبة من أعماله الجماهيرية.
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