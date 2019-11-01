الأطباء: نموذج رسمى بالمستشفيات لحالات الاعتداء على الأطباء

أعلنت النقابة العامة للأطباء عن نموذج خاص ليكون مستندًا رسميًا موثقًا في حال الاعتداء على الأطقم الطبية، ويتم إرفاقه بالمحضر الرسمي، لافتة إلى أن المستند موجود في معظم المستشفيات، ولكن إذا كان غير موجود يجب طباعته ووضعه في كل الأقسام في كل مستشفيات مصر.



وأكدت نقابة الأطباء أنه من الضرورى سرعة إقرار مشروع قانون تشديد عقوبة الاعتداء على المستشفيات والأطقم الطبية، لافتًا إلى أنه سبق وتقدمت بمشروع للقانون، يتضمن فرض عقوبات رادعة واعتبار الاعتداء جناية ضد المجتمع لا يجوز التصالح فيها.



وقال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إن تشديد عقوبة الاعتداء على المستشفيات هو إحدى الخطوات الضرورية لتحسين ظروف عمل الأطباء، والتي لا تكلف ميزانية الدولة أي أعباء مالية