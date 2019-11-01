تفاصيل العلاقة الوثيقة بين البغدادي وأردوغان (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو يرصد الإرهابي طه عبدالرحيم عبدالله أحد أكثر المقربين من زعيم داعش المقتول الإرهابي أبو بكر البغدادي، يكشف عن علاقته الوثيقة بالتنظيم الإرهابي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وأشار الفيديو إلى أن قرار الحرب على عين العرب تأتي من "البغدادي" نفسه، بسبب الأصوات التركية على تنفيذ هذا الهجوم، لافتًا إلى تكبت التنظيم خسائر فادحة بسبب هذا الحرب.



يذكر أن أبو بكر البغدادي زعيم داعش لقي مصرعه في محافظة إدلب، وهي معقل لأنقرة، وأقيمت فيها عدة نقاط تابعة للجيش التركي على بعد أميال قليلة فقط من الحدود مع تركيا، منذ وقت مبكر من عام 2018.