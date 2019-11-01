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تكنولوجيا

ميزة من "واتس آب" تخلص مستخدمي أندرويد من الإزعاج

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 03:25 م
جريدة الدستور
وكالات
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يقدم "واتس آب" ميزة جديدة لمستخدمي "أندرويد" تتيح قفل التطبيق باستخدام بصمة الإصبع ما سيمنع الأصدقاء والمتطفلين من فتح الرسائل الخاصة عند ترك الهاتف.

وفي حال اختار مستخدمو هواتف "أندرويد" تفعيل الميزة الجديدة، سيتطلب الأمر من أي شخص يحاول فتح "واتس آب" مسح بصمة الإصبع قبل أن يتمكن من قراءة الرسائل الخاصة.

وقُدّمت ميزة مماثلة على "واتس آب" في نظام iOS، في وقت سابق من هذا العام، ما منح مستخدمي "آيفون" القدرة على حماية رسائلهم باستخدام إما ميزة بصمة الإصبع في الهاتف (Touch ID) أو نظام التعرف على الوجه (Face ID).

ومع ذلك، هذه هي المرة الأولى التي ستتوفر فيها الميزة هذه على أجهزة "أندرويد"، ما يوفر "عامل أمان إضافي" لمستخدمي "واتس آب" الذين يمتلكون أجهزة تشغل برنامج "غوغل".

ويمكن لمستخدمي تطبيق المراسلة على "أندرويد" تفعيل الميزة الجديدة، عن طريق فتح "واتس آب" والانتقال إلى الإعدادات- الحساب- الخصوصية- قفل بصمة الإصبع.

وبالإضافة إلى منع الأصدقاء الفضوليين من قراءة الرسائل الخاصة، من المحتمل أن تُصعّب الميزة الجديدة قراءة رسائل المجرمين، من قبل الشرطة والمخابرات ووكالات إنفاذ القانون الأخرى.

في العام الماضي، اعترفت "واتس آب" أنه يمكن إساءة استخدام برنامج التشفير الخاص بها، من قبل المجرمين والإرهابيين.
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