"السويس بين التراث والإبداع" مؤتمر اليوم الواحد بالمحافظة

نظمت إدارة الشئون الثقافية بفرع ثقافة السويس، مؤتمر اليوم الواحد لأدباء الفرع، تحت عنوان "السويس بين التراث والإبداع"، بدأ بالسلام الوطني، والوقوف دقيقة حدادًا علي أرواح شهداء الوطن، تلاه كلمة أمين عام المؤتمر أحمد أبوسمرة، مرحبًا بالحضور، منوهًا عن المحاور الرئيسية التي سيتناولها المؤتمر والباحثون المشاركون.



و جاءت كلمة عبدالعزيز عبدالظاهر رئيس المؤتمر، عن أن الجغرافيا لم تعرف حتي الآن مدينة عاشقة للبحر كالسويس، التى أتت منها السمسمية التي استطاع الكابتن غزالي أن يجعل منها أحد أهم أسلحة المقاومة الشعبية، أعقب ذلك كلمة مدير عام الفرع، ثم تم تكريم الراحلين والأحياء.



بدأت جلسات المؤتمر بمناقشة المحور الأول بعنوان "عبقرية المكان تراث مدينة" ناقشه أنور فتح الباب، وتحدث أنه في تاريخ الكتابة عن السويس يغيب البشر والإنسان وأدوارهم ويحضر المكان والسلطة والحكام السويس المكان بين الجغرافيا والتاريخ السويس الحياة والمجتمع والتوسع الحضاري والسكانى للسويس، وجاء المحور الثاني بعنوان "تأثير التراث علي الإبداع" لقباري البدري، وتناول عدة نقاط وهي "مقاربة أدبية عامة، السويس الأدبية، السويس في الشعر والغناء"، وأداره الجلسة عادل أبوعيطه، تلاه المحور الثالث بعنوان "قراءة في إبداعات الشباب" لفكرية غانم، وأدار الجلسة إبراهيم أبوسمرة، حيث تحدثت عن أهمية الاهتمام بإبداعات الشباب والمواهب الشبابية وإعطاء الفرصة للكوادر الشابة.



جاء بالفترة المسائية فقرة التكريمات بدءًا بالراحلون "عصام ستاتي، محمد حسن"، ثم الأحياء "حسن مصطفي، فوزي محمود، سناء فرج، ومحمد عبدالنعيم"، وقد تحدث عن المكرمون الراحلون بجلسة الشهادات. عادل أبوعويشة، وعن الأحياء السيد إبراهيم، بجانب ذلك أقيمت أمسية شعرية شارك بها معظم شعراء السويس منهم "عزت المتبولي، فكرية غانم، ماجدة سعد، محمد عبدالنعيم، فوزي محمود، أحمد أبوسمرة، وصباح هادب، وإبراهيم نثير"، وبعض المواهب الشابة من إدارة شمال السويس التعليمية، وأدار الأمسية الشاعر جلال مصطفي.



واختتم المؤتمر بإعلان التوصيات، والتي تمثلت في التأكيد على فكرة تواصل الأجيال من الأدباء والمثقفين ونقل الخبرات، إتاحة مساحة للشباب المبدعين من أجل إظهار مواهبهم، وتخصيص فعاليات ثقافية لتقديم إبداعاتهم، ترشيح الإبداعات الشبابية لطرحها كموضوعات نقدية وبحثية، وضع خطة للنهوض ببيوت الثقافة بالسويس وتنويع الفعاليات المختلفة من أشكال وأنواع الإبداع الفني والثقافي.



كذلك توسيع دائرة النشر الإقليمي لتشمل إبداعات الأجيال المتنوعة المختلفة، وضع خطة لإحياء ذاكرة السويس الأدبية من خلال وضع جدول زمني منتظم للتعريف والاحتفاء بذكرى رموز الثقافة بالسويس.



كما شهد المؤتمر تكريم 4 من أبطال فدائي منظمة سيناء الذين نفذوا عمليات بطولية بحرب الاستنزاف التي مهدت للسادس من أكتوبر، من العميد أحمد ذكي - مدير حديقة الشهداء، كما كرم عدد 15 موهبة شابة في الغناء والشعر والإلقاء وتلاوة القرآن الكريم بإعطائهم شهادات تقدير، ثم تم التقاط الصور التذكارية.