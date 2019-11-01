الجمعة 01 نوفمبر 2019 الموافق 04 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

الثقافة

"السويس بين التراث والإبداع" مؤتمر اليوم الواحد بالمحافظة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 03:23 م
ثقافة السويس
ثقافة السويس
جمال عاشور
طباعة
نظمت إدارة الشئون الثقافية بفرع ثقافة السويس، مؤتمر اليوم الواحد لأدباء الفرع، تحت عنوان "السويس بين التراث والإبداع"، بدأ بالسلام الوطني، والوقوف دقيقة حدادًا علي أرواح شهداء الوطن، تلاه كلمة أمين عام المؤتمر أحمد أبوسمرة، مرحبًا بالحضور، منوهًا عن المحاور الرئيسية التي سيتناولها المؤتمر والباحثون المشاركون.

و جاءت كلمة عبدالعزيز عبدالظاهر رئيس المؤتمر، عن أن الجغرافيا لم تعرف حتي الآن مدينة عاشقة للبحر كالسويس، التى أتت منها السمسمية التي استطاع الكابتن غزالي أن يجعل منها أحد أهم أسلحة المقاومة الشعبية، أعقب ذلك كلمة مدير عام الفرع، ثم تم تكريم الراحلين والأحياء.

بدأت جلسات المؤتمر بمناقشة المحور الأول بعنوان "عبقرية المكان تراث مدينة" ناقشه أنور فتح الباب، وتحدث أنه في تاريخ الكتابة عن السويس يغيب البشر والإنسان وأدوارهم ويحضر المكان والسلطة والحكام السويس المكان بين الجغرافيا والتاريخ السويس الحياة والمجتمع والتوسع الحضاري والسكانى للسويس، وجاء المحور الثاني بعنوان "تأثير التراث علي الإبداع" لقباري البدري، وتناول عدة نقاط وهي "مقاربة أدبية عامة، السويس الأدبية، السويس في الشعر والغناء"، وأداره الجلسة عادل أبوعيطه، تلاه المحور الثالث بعنوان "قراءة في إبداعات الشباب" لفكرية غانم، وأدار الجلسة إبراهيم أبوسمرة، حيث تحدثت عن أهمية الاهتمام بإبداعات الشباب والمواهب الشبابية وإعطاء الفرصة للكوادر الشابة.

جاء بالفترة المسائية فقرة التكريمات بدءًا بالراحلون "عصام ستاتي، محمد حسن"، ثم الأحياء "حسن مصطفي، فوزي محمود، سناء فرج، ومحمد عبدالنعيم"، وقد تحدث عن المكرمون الراحلون بجلسة الشهادات. عادل أبوعويشة، وعن الأحياء السيد إبراهيم، بجانب ذلك أقيمت أمسية شعرية شارك بها معظم شعراء السويس منهم "عزت المتبولي، فكرية غانم، ماجدة سعد، محمد عبدالنعيم، فوزي محمود، أحمد أبوسمرة، وصباح هادب، وإبراهيم نثير"، وبعض المواهب الشابة من إدارة شمال السويس التعليمية، وأدار الأمسية الشاعر جلال مصطفي.

واختتم المؤتمر بإعلان التوصيات، والتي تمثلت في التأكيد على فكرة تواصل الأجيال من الأدباء والمثقفين ونقل الخبرات، إتاحة مساحة للشباب المبدعين من أجل إظهار مواهبهم، وتخصيص فعاليات ثقافية لتقديم إبداعاتهم، ترشيح الإبداعات الشبابية لطرحها كموضوعات نقدية وبحثية، وضع خطة للنهوض ببيوت الثقافة بالسويس وتنويع الفعاليات المختلفة من أشكال وأنواع الإبداع الفني والثقافي.

كذلك توسيع دائرة النشر الإقليمي لتشمل إبداعات الأجيال المتنوعة المختلفة، وضع خطة لإحياء ذاكرة السويس الأدبية من خلال وضع جدول زمني منتظم للتعريف والاحتفاء بذكرى رموز الثقافة بالسويس.

كما شهد المؤتمر تكريم 4 من أبطال فدائي منظمة سيناء الذين نفذوا عمليات بطولية بحرب الاستنزاف التي مهدت للسادس من أكتوبر، من العميد أحمد ذكي - مدير حديقة الشهداء، كما كرم عدد 15 موهبة شابة في الغناء والشعر والإلقاء وتلاوة القرآن الكريم بإعطائهم شهادات تقدير، ثم تم التقاط الصور التذكارية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

والد «شهيد الشهامة»: راجح ذهب للمحكمة والإعياء غيّر ملامحه

منذ حوالي 20 ساعة

استشهاد رئيس مباحث قوص في حملة أمنية بقنا

منذ يومين

قصة 7 أشخاص لقوا حتفهم بعد زيارة مقبرة "توت عنخ آمون"

منذ يوم

مصدر أمني يكشف سبب "المؤبد" لزوجة قتلت مغتصبها

ads

الصور

image description

صور| فعاليات افتتاح السيسى لمصنعى الغازات الطبية والصناعية

image description

عمره 4 قرون.. حكاية "خان الزراكشة الأثري" قلعة نقش المعادن

image description

صور تشييع جثمان "شهيد التذكرة"

image description

صور لمشاركة الرئيس السيسى فى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

الأكثر قراءة

تفاصيل العلاقة الوثيقة بين البغدادي وأردوغان (فيديو)

مصرع سائحة وإنقاذ 18 في حريق لنش سياحى بمرسى علم

رسالة قاسية من هانى شاكر إلى محمد رمضان

نجاة 18 سائحًا.. التفاصيل الكاملة لـ«حريق مركب مرسى علم»

أيام زمان

غضب أحمد رمزي من يوسف شاهين بسبب "الشريف".. تعرّف على القصة

أفلام ساهمت في تغيير قوانين أو سن أخرى.. فريد شوقي له نصيب الأسد

في حفل الكرة الذهبية.. يوسف إدريس يشبّه "الخطيب" بنجيب محفوظ

الحب الأول في حياة نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وطه حسين.. «هي لا تحبك أنت»

نجم الساعة

بسبب ألف دولار.. مذيعة تلطم على الهواء (فيديو)

الصحة

فيروسات تساعد على الحماية من سرطان الجلد

دراسة: النوم العميق يخلص الدماغ من السموم

احذر.. الحصبة أخطر من الإيدز على جهاز المناعة

خبير يؤكد أهمية تناول أدوية ارتفاع ضغط الدم قبل النوم

الرئيس نيوز

مصر تستعد لإطلاق القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات «طيبة-1»

مقترح برلماني للحكومة بوضع إستراتيجية لحماية الأقزام وأطفالهم في مصر

ألمانيا تدين الاختبار الصاروخي الأخير لكوريا الشمالية

معارك عنيفة على الجبهة الساحلية وأسر عناصر من القوات الحكومية السورية

منوعات

دراسة: النساء يتعرضن لصعوبات في الإقلاع عن التدخين

"زين".. أول مسلسل مصرى 3D عن الابتكار وريادة الأعمال

طالب يبتكر وجهًا آليًا وقفازًا ذكيًا لمساعدة مرضى التوحد

العثور على جزء من جسم الطائرة الكورية المنكوبة بجزر"دوكدو"

كشكول

نشرة أخبار "كشكول" التعليمية

في أول رد فعل.. عميد"حقوق طنطا" يعلق على فيديو إهانة طالبة

بالفيديو.. أستاذ جامعي يثير غضب "السوشيال ميديا" بعد طرده طالبة

"دعم المشرعات":إنشاء 3 مدارس جديدة بمطروح

إسلام سياسي

المعلومات الكاملة حول شخصية أبو إبراهيم الهاشمي زعيم داعش الجديد

مهندس إبادة الإيزيديين.. محللون يكشفون شخصية زعيم "داعش" الجديد

التحالف الدولي يشن 3 غارات على داعش بالعراق

بمشاركة 3500 واعظ وواعظة.. البحوث الإسلامية يطلق "بالنبي نقتدي "


زيت وسكر

4 محافظات تجتاز التدريب على الوحدات المتنقلة لمبادرة “حياة كريمة”

للعاملين بالخارج..”السعودية” تقرر تقليص مماطلة الدعاوي وتيسير الحصول على صكوك الأحكام

نقيب التمريض تنتقد السفارة البريطانية الخدمة المتنقلة للأبحاث والتجارب السريرية

الأحد..انطلاق النسخة الثالثة من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
توطين التعصب الدينى.. مسئولية مَنْ؟
مؤمن المحمدي
المتنبى فى مصر
د. محمد عفيفي
الزمالك.. متغيرات المكان وتحولات التاريخ «1-2»
ماجد حبته
باكستان.. ويومان أسودان
المزيد

الثقافة

"السويس بين التراث والإبداع" مؤتمر اليوم الواحد بالمحافظة

"سمكمكينو".. عرض غنائي استعراضي بثقافة وادى النطرون

"الثقافة الجديدة" تنشر ملفًا عن الأزياء التقليدية

"الحقوق الواجبة لذوى الإعاقة" بثقافة السويس

صفحتنا ع الفيس بوك