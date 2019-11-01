"سمكمكينو".. عرض غنائي استعراضي بثقافة وادى النطرون

يواصل فرع ثقافة البحيرة، تقديم العروض المسرحية للأطفال، فأقيم على مسرح قصر ثقافة وادى النطرون عرض "سمكمكينو" غنائي استعراضى يعتمد على تقنية المسرح الأسود، تدور أحداثه داخل أعماق البحار حول السمكة سمكمكينو المقبلة على عامها الأول في الدراسة ووالدتها الحريصة عليها بشكل مبالغ فيه، ما يتسبب في عناد سمكمكينو وتعرضها للخطر حيث يلتقطها أحد الصيادين وتستمر رحلة البحث عنها.



والعرض من تأليف عبير سعد، ألحان وتوزيع محمد مصطفى، واستعراضات شريف عباس، بالاشتراك مع كورال أطفال غنوة، ديكور أماني سمير، وإخراج رنا بركات.