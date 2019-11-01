10 نوفمبر.. طرح برامج العمرة على منصة البوابة المصرية

قال باسل السيسى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إنه مع بداية الأسبوع المقبل سيتم بدء البث التجريبي لبوابة العمرة المصرية لحل أي أعطال فنية تظهر قبل التشغيل الفعلى للبوابة.



وأضاف السيسي في تصريحات خاصة لـ"الدستور": أن الشركات ستقوم بطرح برامجها على البوابة بداية من 10 نوفمبر المقبل، لتكون متاحة أمام المواطنين لاختيار برنامج العمرة المناسب على حسب احتياجاتهم وظروفهم الاقتصادية.



وأوضح السيسى، أن أسعار برامج العمرة ستبدأ هذا العام من 14 ألف جنيه وستزيد على حسب الخدمات التي يريدها المواطن ومواصفات البرنامج المناسب للمواطنين موضحًا أن البوابة ستظهر حالة المنافسة الموجودة حاليًا وقبل الانطلاق على تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين بأقل الأسعار، وهذا ما تسعى كل أجهزة الدولة لتحقيقها وهو الارتقاء برحلات العمرة.