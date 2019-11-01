عادل إمام يصور "فالنتينو" بإحدى المدارس



يصور الزعيم عادل إمام مشاهد مسلسله الجديد "فالنتينو" بإحدى المدارس، استعدادًا لعرضه في موسم رمضان المقبل.



ويجسد الزعيم شخصية "ناظر المدرسة"، الذي يحمل اسم "نور عبد المجيد"، الذي يدخل في العديد من المواقف الكوميدية في إطار يسرد بعض المشكلات الاجتماعية بطريقة الزعيم المعتادة.



مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام فى الدراما، ويشارك فى البطولة دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.