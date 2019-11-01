سرقة حواجز حديدية بكوبرى المرج.. والأهالى: ربنا يستر

في واقعة متكررة، سرقت الحواجز الحديدية لأحد الكباري بمنطقة المرج بالقاهرة، مما شكل خطورة على مرور السيارات، في الوقت ذاته يحتاج الكوبري لأعمال صيانة، نظرًا لما يعانيه من إهمال، مما يزيد من خطورته على الأهالي الذين طالبوا بإصلاحه، من خلال "الدستور".



ويقول محمد السيد، من سكان المنطقة، إن الحواجز الحديدية على جانبي الكوبري سرقت من قبل اللصوص، وكانت آخر ما تبقى من مظاهر الحماية للسيارات المارة، قائلًا: ربنا يسترها على الناس.



ويتابع مصطفى خالد: الكوبري يعانى من إهمال شديد، الأمر ينذر بكارثة قد تقع في القريب العاجل، لذا نطالب من المسئولين بسرعة إصلاحه وترميمه.



وتكمل آمنة محفوظ: «الكوبري متهالك، واللصوص لا يفكرون إلا في تحقيق الربح الحرام، حتى لو كان على حساب حياة الناس، فيقومون بسرقة حواجز حديدية قد تكون السبب فى إنقاذ روح بشرية من الموت، مطالبة الشرطة بتتبعهم ومحاكمتهم لردع من تسول له نفسه بسرقة المال العام».



